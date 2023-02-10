Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield’in 4 yıldır sürdürdüğü görevini ay sonu bırakacağı belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’in göreve başladığı günden beri Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak çalışan Bedinfield’in şubat sonunda ayrılacağı duyuruldu.

Biden, Bedingfield’e teşekkür ederek, "2019'dakı başkanlık kampanyamın ilk gününden itibaren kritik bir stratejik sesti ve Beyaz Saray'daki gündemimi ilerletmemin önemli bir parçası oldu.” ifadesini paylaştı.

Bedingfield’in ayrılmasıyla Beyaz Saray İletişim Direktörü görevini eski Başkan Barack Obama döneminden beri Biden ile değişik alanlarda çalışan Ben LaBold’un devralacağı bildirildi.

Bedingfield, Temmuz 2022'de söz konusu görevini bırakmak istemiş ancak Biden'ın ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ronald Klain'in kalmasını istemesi üzerine, "Birçok düşünme süreci ve görüşmeden sonra kalmaya karar verim. Benim buradaki işim hala bitmedi ve sizinle yapacak daha çok şeyimiz var." diyerek görevine devam etmişti.