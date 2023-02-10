ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi'nin İstisnai Yabancı Devletler statüsüne ilişkin aldığı yeni karar paylaşıldı.

Açıklamada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın kendi yabancı yatırım inceleme programlarının güçlü bulunması nedeniyle İstisnai Yabancı Devletler statüsü için gerekli şartları karşıladığının belirlendiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararla ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" ülkelerinden kalifiye yatırımcıların artık belirli kontrol gücü olmayan işlemler, gayrimenkul işlemleri ve zorunlu dosyalama gereklilikleri konusunda Yabancı Yatırım Komitesi'nin istisnalarından yararlanmaya devam edeceği bildirildi.

İlk olarak 1946 yılında ABD ile İngiltere arasında imzalanan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.