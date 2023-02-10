Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da tüp patlaması sonucu çöken binada 6 kişi öldü
[Fotograf: İHA]
Mısır'da tüp patlaması sonucu çöken bir binada 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Devlete ait "Ahbar el-Yevm" gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki El-Buheyra kentinde 4 katlı bir bina mutfak tüpünün patlaması sonucu çöktü.
Olayda 6 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, çöken binanın etrafındaki 9 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Etiketler: Mısır
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