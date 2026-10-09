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Dünya
AA 09.10.2026 09:01

Ukrayna'dan BM Güvenlik Konseyine acil toplantı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine son günlerde düzenlediği saldırılarda 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) konuyla ilgili acilen toplanması için çağrıda bulunduklarını duyurdu.

Ukrayna'dan BM Güvenlik Konseyine acil toplantı çağrısı

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın son günlerde yoğun hava saldırıları altında olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna, Rusya'nın yeni terör dalgasına yanıt olarak BM Güvenlik Konseyinin toplanmasını talep etti." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun 7 Ekim’de Priluki şehrine saldırı düzenlediğini, dün de Kramatorsk’ta iki yolcu otobüsünü hedef aldığını kaydeden Sybiha, başkent Kiev’e de saldırılar yapıldığını, bu nedenle son günlerde 78 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 215 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sybiha, "Savaş alanında herhangi bir sonuç elde etmeyi başaramayan savaş suçlusu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'nın sivil halkına yönelik terörü artırıyor." yorumunda bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinin "yasa dışı" olduğunu savunan Sybiha, "Uluslararası toplum, BM Şartı'nın ilkelerine bağlı kalmalı, Rusya'nın eylemlerine somut ve uygun bir yanıt verilmesini sağlamalıdır." görüşünü paylaştı.

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