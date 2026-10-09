OpenAI: İranlı ajanlar yapay zeka kullanarak ABD medyasında sahte haberler yayımlattı

OpenAI bir blog yazısında, dünya çapında yaklaşık 12 medya kuruluşunun yedi sahte gazeteci tarafından yazılan 100 civarında makale yayımladığını kaydetti.

Şirket, yapay zeka aracını Farsça kullanarak makalelerde ve editöryal sunumlarda ince ayar yapan ve sosyal medya yorumları üreten ChatGPT hesaplarını yasakladığını duyurdu.

Yapay zeka destekli provokatif başlıklar

Yapay zeka destekli makalelerin bazıları, "Amerika'nın İran politikası özelleştiriliyor mu: Jared Kushner sorunu" ve "İran savaşı ve Batı'nın ahlaki güvenilirliğinin çöküşü" gibi provokatif başlıklar taşıyordu.

Bu durum, ABD ve İsrail'in İran ile savaşında yaşanan propaganda savaşlarında yapay zeka ajanlarının kilit bir rol oynadığına dair en son örnek oldu.

Genç İranlılar da ABD liderleriyle alay eden Lego temalı viral videolar yapmak için yapay zekayı kullanırken, ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik ABD saldırılarını tasvir eden yapay zeka üretimi videolar paylaştı.

Makaleleri yayımlayan yayın organlarının hiçbirinin büyük, ana akım bir haber kuruluşu olmadığı görülüyor ancak bazılarının internette hatırı sayılır bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Operasyonun arkasında kimin olduğu belirsizliğini koruyor

Savaş karşıtı anlatıları ABD'li izleyicilerin önüne çıkarmak, arkasında kim varsa onun için başarılı bir bilgi operasyonu sayılabiliyor. OpenAI, bunun kim olduğu ve İran hükümetiyle bağlantılı olup olmadıklarının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Yapay zeka şirketi blogunda, "Genel faaliyet, kiralık bir nüfuz kampanyası yürüten ticari bir aktörle tutarlı görünüyordu, ancak olaya dahil olan belirli aktörü tespit edemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kushner ve ABD dış politikası hakkındaki makale, kendisini Los Angeles merkezli "bağımsız, adalet odaklı bir yayın" olarak tanımlayan LA Progressive tarafından yayımlandı.

Middle East Monitor Direktörü Daud Abdullah yaptığı açıklamada, OpenAI'ın işaretlediği makaleleri inceleyeceğini ve uygun eylemi gerçekleştireceğini söyledi.

Sosyal medya yorumları da üretildi

OpenAI'a göre İranlı ajanlar, makaleler yayımlandıktan sonra ChatGPT'den, makalelere tepki veren kişiler olduklarını iddia ederek sosyal medyada paylaşabilecekleri yorumlar üretmesini istedi.

Blog yazısında, kullanıcıların füze saldırıları, ateşkesler ve diplomatik manevralar gibi konularda yorumlar istedikleri, ABD'yi saldırgan, İsrail'i ABD'nin güvenilmez bir müttefiki ve İran'ı ise meydan okuyan ancak dirençli bir kurban olarak tasvir eden çıktılar talep ettikleri belirtildi.

Yapay zeka ile daha karmaşık sahte cepheler inşa ediliyor

2023'ten 2025'e kadar Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün şu anda kapalı olan Yabancı Kötü Niyetli Etki Merkezi'ni yöneten Jessica Brandt, İranlıların içeriklerini gerçek medya kuruluşlarında yayımlatmayı başarmalarının ve kampanyalarının potansiyel erişimini genişletmelerinin dikkate değer olduğunu kaydetti.

Brandt, yapay zekanın yabancı düşmanların ellerini daha iyi gizlemelerine olanak tanıdığına, içeriklerini otantik kanallar aracılığıyla aklamak ve bu kanallardan erişim sağlamak için yararlanmak amacıyla başka türlü yapabileceklerinden daha karmaşık sahte cepheler inşa ettiklerine tanık olduklarını dile getirdi.

OpenAI'ın bulguları, yapay zekanın savaş algılarını şekillendirmek için giderek daha fazla kullanıldığını gösteriyor.

Daha önce bildirildiği üzere, bu ilkbaharda nükleer bileşenler taşıdığı iddia edilen bir Çin gemisi hakkında yapay zeka destekli sahte bir ABD istihbarat raporu, ABD ordusunun gemiye çıkmasına neredeyse neden oluyordu.