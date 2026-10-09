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Dünya
AA 09.10.2026 07:48

Nvidia destekli yapay zeka veri merkezi şirketi piyasa dalgalanması nedeniyle mega halka arzı iptal etti

Yapay zeka veri merkezi şirketi Firmus, Avustralya'nın şimdiye kadarki en büyük borsa listelemelerinden biri olması beklenen planını iptal ettiğini açıkladı. Nvidia destekli şirket, bu kararı son piyasa dalgalanmaları ve hakim piyasa koşulları nedeniyle aldığını, halka açılmanın şirket veya hissedarların yararına olmayacağını belirtti.

Nvidia destekli yapay zeka veri merkezi şirketi piyasa dalgalanması nedeniyle mega halka arzı iptal etti

Firmus, başlangıçta şirkete 30 milyar dolardan fazla değer biçen bir borsa açılışı planladığını duyurmuştu. Ancak şirket yetkilileri, artık özel piyasalardan sermaye arayışına gireceklerini ve alternatif halka açık ile özel piyasa seçeneklerini değerlendireceklerini bildirdi. Seçenekler ilerledikçe hissedarlara ek bilgi verileceği ifade edildi.

Şirketin arkasında dev yatırımcılar bulunuyor

Firmus, OpenAI ve Meta gibi müşteriler için sıvı soğutmalı veri merkezleri inşa ediyor ve işletiyor. Şirket bu merkezleri yapay zeka fabrikaları olarak adlandırıyor.

Avustralya, Singapur ve Asya-Pasifik bölgesinin diğer yerlerinde faaliyet gösteren şirketin destekçileri arasında Nvidia ile büyük yatırım firmaları Blackstone ve Jane Street yer alıyor. Konu hakkında ulaşılan Blackstone yorum yapmaktan kaçınırken, Nvidia ve Jane Street ile de iletişime geçildiği belirtildi.

Değerleme endişeleri iptali getirdi

Firmus'un borsaya kote olma planını iptal etme kararı, yatırımcılar ve sektör analistlerinin yapay zekaya dökülen yüz milyarlarca doların uzun vadeli getiri beklentilerinin belirsizliğini koruması nedeniyle endişelerini dile getirdiği bir dönemde geldi.

Avustralya'nın en büyük emeklilik fonlarından biri olan UniSuper, değerleme endişeleri nedeniyle ilk halka arza katılmama kararı alan kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı. UniSuper Baş Yatırım Sorumlusu John Pearce, yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede Firmus'un ilgi çekici bir hikayesi olduğunu ancak ikna edici bir değerlemesi olmadığını söyledi.

Pearce ayrıca, Firmus'un büyüme planlarını finanse etmek için daha fazla borçlanmak zorunda kalacağından endişe duyduklarını aktardı. Avustralya Menkul Kıymetler Borsasının yeni hikayelere ihtiyacı olduğunu belirten Pearce, doğru fiyatlandırılsaydı bunun onlardan biri olabileceğini ve durumun hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

Avustralya veri merkezleri için cazip bir merkez

Avustralya, ülkenin bol miktardaki temiz enerjisi, doğal gaz kaynakları ve arazi mevcudiyeti sayesinde veri merkezi yatırımları için cazip bir yer haline geldi.

OpenAI Yöneticisi Sam Altman bu yılın başlarında Avustralya'nın isterse veri merkezi endüstrisinde dünya lideri olabileceğini ifade etti. Çevresel etkileri ve yarattıkları gürültü konusunda endişelerini dile getiren bazı Avustralyalıların direnişine rağmen ülkede şu anda 160'tan fazla veri merkezi bulunuyor ve yenileri de planlanıyor.

Yapay zeka devleri halka arzı erteliyor

Eylül ayında Altman, teknolojinin güvenliğiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek OpenAI'ın bu yıl borsaya kote olmayı hedeflemediğini ve halka açılmak için uygunsuz bir zaman olduğunu söyledi.

ChatGPT'nin yapımcısı ve rakibi Anthropic, şirketlere 1 trilyon dolardan fazla değer biçecek devasa borsa açılışlarını gözlüyordu. Yapay zeka ile ilgili hisse senetleri Nvidia ve Oracle, OpenAI'ın gelirlerinin daha önce düşünülenden daha düşük olduğuna dair raporların ardından perşembe günü ABD işlemlerinde düşüş yaşadı.

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