Ukrayna: Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan Marinovka askeri havaalanındaki uçaklar vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki "Marinovka" askeri havaalanına saldırı düzenlendiği belirtilerek "Rusya'nın Volgograd bölgesinde Marinovka havaalanındaki uçaklar vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Özel Harekat Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin diğer bileşenleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dün gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 "Su-34" tipi savaş uçağının vurulduğu ileri sürülen açıklamada, "Rus Su-34'leri, Ukrayna mevzilerine ve yerleşim yerlerine füze ve bomba saldırıları yapan ana taktik uçaklardır." ifadesine yer verildi.

Uçaklardaki hasarın boyutunu belirlemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.