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Dünya
AA 28.06.2025 10:56

İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci yaşamını yitirdi

İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen gazeteciler ise Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olarak açıklandı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti. 

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