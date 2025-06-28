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Dünya
AA 28.06.2025 05:46

İran'da kamu kurumları toplu cenaze törenleri nedeniyle tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için bugün düzenlenecek toplu cenaze törenleri nedeniyle Tahran'da kamu kurumları tatil edildi.

İran'da kamu kurumları toplu cenaze törenleri nedeniyle tatil edildi

Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın şehitlerinin görkemli cenaze törenine halkın ve çalışanların geniş katılımını sağlamak amacıyla, Tahran'daki tüm kamu daireleri cumartesi günü kapalı olacaktır." dedi.

Vali Mutemediyan, hayatını kaybeden üst düzey sivil ve askeri yetkililer için düzenlenecek cenaze törenlerinin İnkılap Meydanı'nda yerel saatle 08.00'de başlayacağını aktardı.

Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cumartesi günü İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 60’tan fazla kişi için cenaze törenleri yapılacağını bildirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının da 4 bini aştığını bildirdi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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