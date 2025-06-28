Katil İsrail Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı kent ve kasabalarına baskınlarını sürdürdü.

Cenin kentinin güneyindeki Yabed kasabasına zorla giren askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli yaralandı, 2 çocuk ise ağır şekilde darp edildi.

Ayrıca İsrail güçleri, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincal kasabasına düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

Burada da İsrail güçlerinin plastik mermiyle düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaralandı.

Öte yandan, Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı yaklaşık 30 İsrailli, aynı kasabada bir araç içindeki 2 Filistinli ve 1 yabancı uyruklu aktivistin yolunu keserek sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

İşgalci İsrailliler Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırdı

İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Şakba kasabasında da Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırdı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta bölgesine giren İsrailliler, Filistinli Ahmed Ebu Subha'ya ait 50 metrekarelik tarım arazisi ile çevredeki arazileri buldozerle tahrip etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, mayıs ayında Batı Şeria'da Filistin köylerine yönelik silahlı saldırılardan, toplu infazlara, vandalizmden, arazileri küreme, ağaç sökme, mülklere el koyma ve Filistin coğrafyasını bölen kapatma ve kontrol noktaları kurmaya kadar uzanan 415 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az 983 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.