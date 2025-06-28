Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.06.2025 00:22

Trump: Gazze'de önümüzdeki hafta ateşkes sağlanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde "önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini" söyledi.

Trump: Gazze'de önümüzdeki hafta ateşkes sağlanabilir

Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

ETİKETLER
Donald Trump Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Trump, Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırım hafifletme sürecini durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:52
Bakan Fidan: İran ile Amerika arasında bir anlaşmanın yapılması gerekiyor
00:49
4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti
00:43
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 tutuklama
00:43
Trump, Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırım hafifletme sürecini durdurdu
00:14
Trump'tan İran'a tehdit: Nükleer üretime devam etmesi durumunda kesinlikle vuracağız
00:11
UNRWA, Gazze'deki yardım dağıtım merkezlerini "ölüm meydanlarına" benzetti
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ