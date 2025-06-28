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Dünya
AA 28.06.2025 00:30

Trump, Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırım hafifletme sürecini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'ye yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceği açıklamasının ardından Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi çalışmalarını "derhal durdurduğunu" açıkladı.

Trump, Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırım hafifletme sürecini durdurdu

Trump, Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamada, Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların benzerlerinin "tekrarlanabileceğine" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a "tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı" vermek için çalıştığını belirten Trump, "Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın "dünya düzeninin akışına" geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde işlerin Tahran yönetimi için "daha da kötüye gideceğini" belirtti.

İranlı yöneticiler için "Her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuzlar." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Bunun onlara ne kazandırdığına bakın; geleceği olmayan, yanmış, havaya uçmuş bir ülke, yok olmuş bir ordu, korkunç bir ekonomi ve etraflarında ölüm var." ifadesini kullandı.

İran lideri Hamaney, son açıklamasında, İran'ın "zafer kazandığını ve misilleme olarak ABD'nin suratına tokat attığını" ifade etmişti.

Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıyı kasteden Hamaney, "Bu eylem gelecekte tekrarlanabilir." demişti.

Hamaney, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını önemsiz göstererek, saldırının İran'ın nükleer programını "tamamen ve tümüyle ortadan kaldırdığını" iddia eden Trump'ın durumu "abarttığını" kaydetmişti.

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