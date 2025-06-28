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Dünya
AA 28.06.2025 00:11

Trump'tan İran'a tehdit: Nükleer üretime devam etmesi durumunda kesinlikle vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer üretime devam etmesi halinde "kesinlikle" yeniden saldıracaklarını açıkladı.

Trump'tan İran'a tehdit: Nükleer üretime devam etmesi durumunda kesinlikle vuracağız

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Tahran yönetiminin mevcut nükleer kapasitesini endişe verici seviyede zenginleştirmesi durumunda İran’a yeniden saldırıp saldırmayacakları sorusuna "Kesinlikle." yanıtını verdi.

Trump, İran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) veya başka saygın bir kurum tarafından denetlenmesini desteklediğini belirterek, Tahran’ın yeni bir nükleer çalışmaya geri döneceğini "sanmadığını" söyledi.

"Nükleer program için bir trilyon dolar harcadılar, hepsi boşa gitti" diyen Trump, ABD’nin dünyanın en gelişmiş ekipmanlarına sahip olduğunu vurguladı.

İran’ın, ABD'nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ve İsrail'e yönelik füze saldırılarını hatırlatan Trump, "Eğer darbe yediysen gerçeği söylemelisin. İsrail de darbe aldı. İkisi de bu saldırıları atlattı ve durumu kontrol altına almak için harika bir zamandı." ifadelerini kullandı.

İran için "Bitkin durumdalar." diyen Trump, "İsrail ile pazarlık yaptım. İkisi de bu sorunun çözülmesini istedi ve harika bir iş çıkardık." dedi.

Trump, İran’ın şu anda nükleer konusuna odaklanmadığını belirterek, "Şu anda düşündükleri son şey nükleer. Onlar yarını düşünüyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

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