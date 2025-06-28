Çin'de yolcu uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, SC4667 sefer sayılı uçağın, "hava aracı arızası nedeniyle" güzergahı üzerindeki Nancing şehrine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yolculardan bazıları, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin girdiğini, bunun bir süre uçağın dengesini bozduğunu ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu aktardı.

Yolcular güvenli şekilde Nancing'deki havaalanına indirilirken, hattaki seferleri sürdürmek üzere bir başka uçağın görevlendirildiği kaydedildi.