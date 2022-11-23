Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Ukrayna: Rusya Kiev'in kritik altyapısını hedef aldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bugün Kiev'e düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını ve enerji altyapısının zarar gördüğünü açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamada, "Düşman, Kiev'deki kritik altyapıya füze saldırısı düzenliyor. Hava alarmı sonlandırılana kadar sığınaklarda kalın." ifadeleri kullanıldı.
Kiev askeri idaresi, saldırılar sonucu 2 katlı bir binanın zarar gördüğünü, 3 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da altyapının vurulduğunu belirtti.
Şehrin merkez ve kuzey bölgelerinde elektrik kesintileri olduğu rapor edildi.
Rusya'nın "sistematik" saldırılarının Ukrayna genelinde enerji kesintilerine yol açtığı vurgulanıyor.
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