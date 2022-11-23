Lahey Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollandalı askerlerce Chora bölgesinde 2007’de bombalanan ve sivillerin ölümüne yol açan bir Afgan konutu, yanlışlıkla askeri hedef olarak belirlendi ve bundan Hollanda hükümeti sorumlu tutuldu.

Hollanda hükümetinin, Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonda ölen sivillerin yakınlarına tazminat ödemesine karar verildi.

Hükümetin, söz konusu konutun Taliban tarafından askeri amaçlar için kullanıldığını ve sivillere rağmen bombalı saldırının yasa dışı olmadığını savunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Taliban'ın konutu kullanma amacıyla ilgili hükümetin gerekçelerinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, konutta sivillerin yaşadığının bilindiğine dikkat çekildi.

Tazminat davasının, saldırıya uğrayan kurbanların yakınlarınca açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hollandalı askerlerin 2007'de Afganistan'da sivilleri öldürmesi

Aralık 2020'de Trouw gazetesindeki haberde Hollandalı askerlerin, "2007'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları sürede ağır silahlarla muhtemelen sivilleri öldürdüğü" ileri sürülmüştü.

Volkskrant gazetesinin Mart 2021'de yayımlanan haberinde, Hollandalı askerlerin, 2007'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları dönemde Taliban'a yönelik düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olduğu operasyon öncesinde müttefik kuvvetlerce 3 kez uyarıldığı bildirilmişti.

Bombalamada 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiği düşünülüyor.