Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla geçti.

Bağlayıcılığı bulunmayan sembolik tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'da sivil halka kasıtlı olarak saldırılar düzenlediği, sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası insani hukuku tanımadığı, gıdayı silah olarak kullandığı belirtildi.

AB'nin terör listesiyle ilgili yasal çerçevesinin yenilemesi talep edildi

Rusya'nın "savaş suçu" işlediği, eylemlerinin Ukrayna halkına karşı "terör niteliği taşıdığı" ifadesine yer verilen tasarıda, bu sebeplerle Avrupa Parlamentosunun, Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıdığı kaydedildi.

Tasarıda, AB'nin terör listesiyle ilgili yasal çerçevenin yenilenmesi, böylece Rusya'nın bu listeye alınmasının sağlanması talep edildi. Bu sırada Wagner Grubu ile Rusya'nın finanse ettiği silahlı grupların terör listesine alınması istendi.

AP milletvekilleri tasarıda, Rusya'yı Ukrayna'da binlerce sivilin, yüzlerce çocuğun ölümünden sorumlu tutarak Rusya'nın, şu ana kadar 40 binden fazla "savaş suçunun" belgelendiğini kaydetti.

Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketinin tamamlanması istendi

Tasarıda, Rusya'nın uluslararası izolasyonunun yoğunlaştırılması, AB'de propaganda yapan Rusya ile bağlantılı kuruluşların kapatılması veya yasaklanması çağrısı yapıldı.

Milletvekilleri ayrıca AB'nin Rusya'ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin de tamamlanmasını istedi.

Zelenskiy: Kararı memnuniytle karşılıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu’nun kararına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı teröre sponsor ve terör araçlarını kullanan bir devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Rusya, Ukrayna'da ve dünya genelinde uzun süredir devam eden terörizm politikasını sona erdirmek için her düzeyde tecrit edilmeli ve sorumlu tutulmalıdır."

