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Dünya
AA 06.05.2024 13:57

Rusya: Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteği benzeri görülmemiş gerilim

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğinin "benzeri görülmemiş gerilim" olduğunu belirterek, "Bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor." dedi.

Rusya: Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteği benzeri görülmemiş gerilim

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa ve ABD temsilcilerinin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğiyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu aslında, NATO askerlerini, Rus askerlerinin karşısına çıkarmaktır. Bu, tamamen benzeri görülmemiş yeni gerilim. Elbette bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasının da "tehlikeli söylem" olduğunu kaydetti.

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