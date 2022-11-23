El Halil kentindeki sivil toplum örgütü Koruma Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur, İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine baskın düzenlediğini açıkladı.

Amur, İsrail güçlerinin önce bölgedeki Isfi İlkokulunun içindeki malzemelere el koyduğunu daha sonra da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yapıyı yıktığını ifade etti.

Okulun Mesafir Yatta'daki bedevi ailelere hizmet verdiğini kaydeden Amur, binanın tuğla ve saçtan yapılmış olduğunu söyledi.

"Öğrenciler eğitim almaktan mahrum ediliyor"

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile okulun yıkılmasını kınayarak bu eylemin "öğrencileri özgür ve güvenli şekilde eğitim almaktan mahrum ettiğini" belirtti.

Açıklamada, İsrail'in eğitime karşı devam eden suç silsilesine bir yenisini daha eklediği belirtilerek, uluslararası tüzük ve yasalara önem verilmeksizin çocukların, öğrencilerin, eğitim kadrolarının ve kurumlarının hedef alındığı vurgulandı.

Bu uygulamaların öğrencilerin özgür ve güvenli şekilde eğitim hakkını açıkça ihlal ettiği aktarılan açıklamada, uluslararası örgütlere, basın ve hukuk kurumlarına, "işgal güçlerinin tırmanan ihlalleri karşısında sorumluluklarını üstlenmeleri ve bu ihlalleri ortaya çıkarmak için çaba sarf etmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.