Washington yönetimi Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler'den bir kınama yapılması çabaları sarf ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan sert bir açıklama geldi.

Kuzey Kore'de Devlet Başkanı'ndan sonraki en etkili kişi olarak görülen Kim Yo-jong, ABD'li Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield'ın Salı günü BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında Pyongyang yönetiminin yasaklanan füze fırlatmasını kınayan bir bildiri yayınlanması önerisine tepki gösterdi.

BMGK toplantısının ardından ABD'li büyükelçi, 14 ülkenin desteklediği ve Kuzey Kore'nin silah programlarındaki ilerlemesini sınırlamayı hedefleyen adımlara ilişkin bir açıklamayı ilan etmişti.

Kim Yo-jong ise bu açıklamaya tepki olarak şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Kuzey Kore'yi ne kadar çaresizce silahsızlandırmaya çalışırsa çalışsın (ülkemizi) nefsi müdafaa hakkından asla mahrum bırakamayacağını ve ne kadar Kuzey Kore karşıtı eylemlerde bulunursa o kadar ölümcül bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalacağını unutmamalı."