Yunanistan hem diplomasi hem de askeri alanda Türkiye karşıtı politikalarından vazgeçmiyor.

Ege ve Doğu Akdeniz’de maksimalist tutum sergileyen Atina, provokatif adımları çerçevesinde Girit ve İskenderiye açıklarında aynı anda iki tatbikat düzenliyor.

Yunanistan'ın Girit'in güneyinde 2 gün sürecek eğitim tatbikatı ABD ve Fransa ile ortak düzenleniyor.

Yunan basınına göre tatbikatta Fransa'dan alınan Rafale uçakları da havalanacak, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" de yer alacak.

Medusa 12 tatbikatı İskenderiye açıklarında devam ediyor

Yunanistan’ın her yıl Mısır ile ortak düzenlediği Medusa 12 tatbikatı 19 Kasım’da İskenderiye açıklarında başladı.

Bu yılki çok uluslu tatbikata GKRY’nin yanı sıra ilk kez Suudi Arabistan da katılıyor.

ABD Silahlı Kuvvetlerinden de bir grup deniz piyadesi tatbikatta yer alıyor. Fransa, Almanya, Hindistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler gözlemci olarak davet edildi.

Tatbikatın 25 Kasım’da sona ermesi bekleniyor.