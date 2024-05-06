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Türkiye
AA 06.05.2024 13:25

Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde bir fırıncı 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yaptı.

Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı

Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten ve 2015 yılında 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, bu kez 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti.

Erdoğan Çiçek, yaptığı açıklamada, 6 saat süren hazırlığın ardından ekmeği yaptığını söyledi.

"Ustalığıma güveniyorum"

Ekmeğin yaklaşık 1,5 saatte piştiğini anlatan Çiçek, "Daha önce 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapmıştım. Daha büyüğünü yapabilir miyim diye kendimi denemek istedim ve yaptım. Ustalığıma güveniyorum, bu işte uzmanım." dedi.

Çiçek, fırıncılığa 1989'da başladığını belirterek, "Ürettiğim ekmek, en az 10 gün taze kalır. 130 civarı tekli ekmek kadar malzeme gitti. Karadenizli olduğumuz için Karadeniz'e özgü diyebiliriz ama oralarda da bu uzunlukta ekmek yapan yok. Karadeniz'de büyük yuvarlak ekmek yapabiliyorlar ama bu şekilde Trabzon'un bagetini yapan hiç görmedim" diye konuştu.

Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı

Gurbetçi Ahmet Kılıç ise ilk kez bu büyüklükte ekmek gördüğünü dile getirdi.

Ekmeği ilk gördüğünde çok şaşırdığını aktaran Kılıç, "Lavaş ekmeğinin uzununu gördük ama bu ekmeği böyle hiç görmedik. Ustamın ellerine sağlık, çok güzel yapmış" dedi.

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Sivas Ekmek
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