Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik kameralarında görülen zanlı, siyah bir kamyoneti polis lojmanına park ettikten sonra bölgeden ayrıldı ve sivil polis gibi giyindi.

Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Öte yandan, saldırıda yaralananların sayısının da 45'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Yaralıların 3'ü çocuk ve çoğu sivil.

Birçok farklı isyancı grubun aktif olduğu bölgede, bazı gruplar ile hükümet arasında dönem dönem sekteye uğrasa da barış görüşmeleri sürüyor.

[Fotoğraf: AFP]

Tayland'ın güneyindeki olaylar

Tayland polisine göre ülkede 2005'ten bu yana bombalı araçla yaklaşık 60 saldırısı düzenlendi.

Pattani, Narathiwat ve Yala bölgelerinde isyancılar, ağustosta 3 şehirde eş zamanlı bombalama ve kundaklama saldırısı gerçekleştirmişti.

Müslümanların çoğunlukta olduğu Tayland'ın güneyindeki Patani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan 5 bölgesinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi, 2004'te yeniden aktifleşmişti.

İsyancı gruplar, Narathiwat, Pattani ve Yala'da 7 bin 300'den fazla insanın ölümüne sebep olmuştu.