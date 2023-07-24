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Dünya
AA 24.07.2023 10:42

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldı

Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldı

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin dün gece Odessa bölgesine bir saldırı daha düzenlediğini belirtti.

Kiper, Rusların Tuna Nehri’nin liman altyapısını hedef aldığına dikkati çekerek, "Ruslar 4 saat boyunca Şahed insansız hava araçlarıyla limanlara saldırdı. 3 İHA, hava savunma güçlerimizce imha edildi." ifadesini kullandı.

Saldırılar sonucu 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kiper, tahıl yüklü bir hangarın tahrip edildiğini ve depolama tanklarının zarar gördüğünü kaydetti.

Son bir haftada güney ve doğu cephelerinde 16 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar’ın cephedeki duruma ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Malyar, güneyde Ukrayna ordusunun son bir haftada 12 kilometrekareden fazla alanı kurtardığını belirterek, taarruzun başladığı haziranın başından bu yana güney cephede toplam 192 kilometrekareden fazla toprağın kurtarıldığını aktardı.

Ukrayna birliklerinin Melitopol ve Berdyansk yönlerinin birkaç yerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü dile getiren Malyar, Ukrayna güçlerinin doğudaki Bahmut yönünde taarruz başlamasından bu yana yaklaşık 35 kilometrekarelik alanı kurtardığına dikkati çekti. Malyar, "Son bir haftada bu yönde savunma kuvvetlerimiz yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alanı kurtardı." ifadesini kullandı.

Malyar, Bahmut yönünde şiddetli çatışmaların Klişeyevka, Avdiyivka ve Kurdyumovka’da devam ettiği bilgisini paylaştı.

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