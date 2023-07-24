Kalp pili takılan İsrail Başbakanı Netanyahu taburcu edildi

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Tel Aviv'e bağlı Ramat Gan kentinde yer alan Sheba Tıp Merkezi'nden bu sabah ayrıldı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kalp pili takılmıştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya önceki gece hastanede kalp pili takıldığını duyurmuştu.

Netanyahu dün sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek "kendisini harika hissettiğini" dile getirmişti.

İsrail Başbakanı açıklamasında ayrıca, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için bugün Meclise gideceğini belirtmişti.

İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.