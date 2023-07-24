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Dünya
AA 24.07.2023 10:16

ABD, Güney Kore'ye bir ay içinde ikinci kez nükleer denizaltı gönderdi

ABD'nin bu ay ikinci kez gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis, Güney Kore'ye ulaştı.

ABD, Güney Kore'ye bir ay içinde ikinci kez nükleer denizaltı gönderdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiği denizaltı USS Annapolis'in, Jeju Adaları'na ulaştığı duyuruldu.

Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan USS Annapolis'in, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetti.

Jang, öte yandan ABD ve Güney Kore askeri birliklerinin, denizaltıya yönelik eğitim düzenleyip düzenlememe konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

USS Kentucky nükleer denizaltısı Busan Limanı'na 18 Temmuz'da varmıştı.

ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.

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