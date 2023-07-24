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Dünya
AA 24.07.2023 10:40

ABD'de helikopter kazasında ölen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni uzman ekiplerin çalışmaları sonucu gölden çıkarıldı.

ABD'de helikopter kazasında ölen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Alaska'da 20 Temmuz'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Wainwright kasabası yakınlarındaki bir gölde bulunan enkazda Alaska Dalış, Arama ve Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, uygun helikopter bulunmaması nedeniyle helikopterin enkazının gölden birkaç gün daha çıkarılamayacağını kaydetti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun Alaska Bölgesi Başkanı Clint Johnson, enkazı kaldırmanın tek yolunun başka bir helikopter kullanmak olduğunu fakat bölgede yangınlar devam ettiği için helikopter temin etmekte sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Helikopter saha çalışması yapan ekibi taşıyordu

Alaska Doğal Kaynaklar Departmanına bağlı jeoloji ve jeofizik biriminden saha çalışması yapan çalışanları taşıyan helikopter, 20 Temmuz'da düşmüştü.

Helikopterlerin sahibi Maritime Helicopters, soruşturma devam ettiği sürece Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluna destek vereceğini ifade etti.

Kazanın nedeni Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından soruşturulmaya devam ediliyor.

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