Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Blinken’in kendisine Hindistan’da yapılan G20 zirvesindeki görüşmeler hakkında bilgi verdiğini belirten Kuleba, “Ukrayna’ya Karşı Saldırganlık Özel Mahkemesi’nin kurulmasına yönelik atacağımız adımları ayrıntılı olarak ele aldım. Bir sonraki büyük hedefimiz Rusya yönetiminin sorumluluğunu sağlamak. Koordineli çabalar kilit öneme sahiptir” ifadesini kullandı.