Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü duyurdu.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Blinken ile görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Blinken’in kendisine Hindistan’da yapılan G20 zirvesindeki görüşmeler hakkında bilgi verdiğini belirten Kuleba, “Ukrayna’ya Karşı Saldırganlık Özel Mahkemesi’nin kurulmasına yönelik atacağımız adımları ayrıntılı olarak ele aldım. Bir sonraki büyük hedefimiz Rusya yönetiminin sorumluluğunu sağlamak. Koordineli çabalar kilit öneme sahiptir” ifadesini kullandı.
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