Karadağ polisince yapılan açıklamaya göre, el bombalı saldırı, Podgorica’daki yerel mahkeme binasına giriş yapan bir kişi tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırı sırasında binada çok sayıda kişinin olduğu ve 7 kişinin yaralandığı, saldırganın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde gerekli önemleri aldığı kaydedildi.