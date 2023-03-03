Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ’ın başkentinde mahkeme binasına el bombalı saldırı
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki mahkeme binasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti 7 kişi de yaralandı.
Karadağ polisince yapılan açıklamaya göre, el bombalı saldırı, Podgorica’daki yerel mahkeme binasına giriş yapan bir kişi tarafından gerçekleştirildi.
Açıklamada, saldırı sırasında binada çok sayıda kişinin olduğu ve 7 kişinin yaralandığı, saldırganın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerinde gerekli önemleri aldığı kaydedildi.
Etiketler: Karadağ
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