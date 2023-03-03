Panhelenik Demir Yolları Çalışanları Federasyonu (POS) yaptığı açıklamada, önceki yıllarda bakanlık, işletmeler ve siyasi partilere gönderilmiş mektuplar temelinde, demir yollarıyla ilgili tüm sorunları içeren bir yazı kaleme alacaklarını ve Ulaştırma Bakanlığı ile siyasi partilerden konuya ilişkin randevu talep edeceklerini belirtti.

Demir yollarının güvenliğinin sağlanması konusunun görüşmelerde masaya yatırılacağının belirtildiği açıklamada, güvenlik önlemlerinin alınması için de net bir takvim belirlenmesinin isteneceği ifade edildi.

Açıklamada, tüm ülke genelinde demir yollarının bugün de 24 saatlik greve gideceği kaydedildi.

Cenazeler ailelerine teslim edilecek

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kazada kayıp olarak listelenen 56 kişi için arama çalışmalarının bugün öğlen tamamlanması ve raydan çıkan trenin üçüncü vagonunun da bugün vinçle kaldırılması planlanıyor.

Kimlik tespiti yapılan cenazelerin de ailelerine bugün teslim edilmesi öngörülüyor.

İlk cenaze bugün

Kazada hayatını kaybedenlere ait ilk cenaze töreni bugün Katerini'de yapılacak.

Yunan basınında yer alan habere göre, bugün cenaze töreni yapılacak bir çocuk annesi, 34 yaşındaki Athina Kaçara'nın aynı trende bulunan eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.