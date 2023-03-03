Son yıllarda teknolojiye yaptığı büyük yatırımlarla dünya sahnesine büyük teknoloji şirketlerini çıkaran Çin, pek çok alanı domine etmeye devam ediyor. Avustralyalı "think-tank" kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün (The Australian Strategic Policy Institute-ASPI) son araştırması Çin teknoloji alanındaki üstünlüğünü açık bir şekilde ortaya koyuyor. Çin, 44 teknoloji alanının 37'sinde liderliği elinde bulundururken, ABD sadece 7 alanda Çin'in önünde bulunuyor.

ASPI raporuna göre, Çin, dronlar, makine öğrenimi, elektrik bataryaları, nükleer enerji, kuantum sensörleri ve ileri düzey veri analizi, yapay zeka algoritmaları, gelişmiş robotlar, otonom sistemler ve sentetik biyoloji gibi birçok alanda ABD'nin önünde yer alıyor.

ABD ise gelişmiş entegre devre tasarımı ve üretimi, yüksek performanslı bilgi işleme, doğal dil işleme, quantum bilgisayar, aşı ve tıbbi önlemler, küçük uydular ve uzay fırlatma sistemleri gibi alanlarda önde bulunuyor.

Türkiye de bazı alanlarda ilk 10 içinde yer alıyor

Araştırmaya göre, Birleşik Krallık ve Hindistan da 44 teknoloji alanında 29'unda ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Güney Kore 20 alanda ve Almanya da 17 alanda ilk 5'te yer alan ülkeler olarak öne çıkıyor. Avustralya 9 teknolojide ilk 5'te kendine yer bulurken, İtalya 7, İran 6, Japonya 4 ve Kanada 4 teknolojie ilk 5'te yer aldı. Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, France, Malezya ve Hollanda 1 veya 2 teknolojide ile 5 içerisinde yer aldı.

Raporda, Türkiye'nin de bazı teknoloji kategorilerinde dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi arasında yer aldığı belirtilirken bu kategorilerin hangisi olduğuna dair bilgi verilmedi.

5G alanında Çin'in büyük üstünlüğü bulunuyor

Akıllı fabrikalardan otonom araçlara kadar pek çok yeni teknolojide kritik bir konumda bulunan 5G ve 6G'de Çin'in büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Listede Çin yüzde 29,6 ile zirvede bulunurken, ABD yüzde 9,5 ile ikinci, Birleşik Krallık yüzde 5,1 ile üçüncü, Güney Kore yüzde 4,9 ile dördüncü ve Hindistan yüzde 4,8 ile beşinci sırada yer alıyor.

Yapay zeka algoritmaları ve donanım hızlandırıcılar gibi alanlarda Çin yüzde 36,2 ile zirvede yer alırken onu yüzde 13,2 ile ABD, yüzde 4,2 ile Birleşik Krallık, yüzde 4,1 ile Güney Kore ve yüzde 3,5 ile Hindistan geliyor.

Elektrik bataryalarında Çin tekeli

Küresel ısınma sebebiyle büyük önem atfedilen elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan bataryalar konusunda da Çin diğer ülkelerden çok önde bulunuyor. Çin bu alanda yüzde 65 ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 11,8 ile ABD, yüzde 3,8 ile Güney Kore, yüzde 2,8 ile Almanya ve yüzde 2,4 ile Avustralya takip ediyor.