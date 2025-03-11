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Dünya
AA 11.03.2025 22:27

Ukrayna, ABD'nin "30 günlük acil ateşkes" teklifini kabul etmeye hazır

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna, ABD'nin "30 günlük acil ateşkes" teklifini kabul etmeye hazır
[Fotograf: AA]

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

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