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Dünya
AA 11.03.2025 22:22

İşgalci İsrail, son 24 saatte Gazze, Suriye ve Lübnan'da yaklaşık 40 hava saldırısı yaptı

Katil İsrail ordusunun, son 24 saat içerisinde Gazze, Suriye ve Lübnan'da yaklaşık 40 hedefe hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

İşgalci İsrail, son 24 saatte Gazze, Suriye ve Lübnan'da yaklaşık 40 hava saldırısı yaptı
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail hava kuvvetlerinin dün akşam saatlerinden itibaren 3 farklı bölgede saldırılar düzenlediğini aktardı.

Gazze'de düzenlenen 4 silahlı insansız hava aracı saldırısında Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi.

Suriye'ye dalgalar halinde düzenlenen yaklaşık 30 hava saldırısıyla askeri alanlar, silah depoları ve keşif radarlarının vurulduğuna dikkat çekilen haberde, Lübnan'da ise Hizbullah mensuplarının hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın hava savunma sistemi sorumlusu hedef alındı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde Hizbullah'ın hava savunma sistemi sorumlularından Hasan Abbas İzzeddin'in hedef alındığı kaydedildi.

İzzeddin'in, önemli bir bilgi kaynağı olduğu ve savaş sırasında zarar gören Hizbullah güçlerini toparlama çabalarına öncülük ettiği iddia edildi.

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