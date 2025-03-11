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Dünya
AA 11.03.2025 20:35

ABD'de küçük uçak düştü, 5 kişi yaralandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde küçük bir uçağın düştüğü, uçaktaki 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

ABD'de küçük uçak düştü, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Manheim Kasabası İtfaiye Şefi Scott Little, düzenlediği basın toplantısında, kasabadaki bir huzurevinin otoparkına düşen uçaktan yaralı kurtulan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bölgedeki 10'dan fazla aracın zarar gördüğünü söyledi.

Little, tek motorlu Beechcraft Bonanza tipi küçük uçağın kalkışından kısa süre sonra düştüğünü, kazadan yaralı kurtulanlardan 3'ünün yanık tedavisi gördüğünü, hafif yaralanan 2 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçaktan çıkan alevlerin metrelerce yükseldiği ve otoparktaki araçların bir kısmına da sıçradığı görüldü.

ABD Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana birçok uçak kazasının yaşanmasının ardından gerçekleşen bu kazayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Pensilvanya'nın Philadelphia şehrinde 31 Ocak'ta bir tıbbi tahliye jeti düşmüş, kazada 6 yolcu ile birlikte alandaki 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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