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Dünya
AA 11.03.2025 17:04

Högl: Alman ordusu küçülüyor ve yaşlanıyor

Alman Meclis Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, Alman ordusunun "küçüldüğü ve yaşlandığı" uyarısında bulundu.

Högl: Alman ordusu küçülüyor ve yaşlanıyor

Alman Meclis Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman ordusuna ilişkin 2024 raporunu tanıttı.

Ukrayna'da ve Orta Doğu'daki savaşlar ile müttefik ABD'nin sergilediği tutumdan endişe duyduklarını ifade eden Högl, "Bu nedenle inandırıcı bir caydırıcılık ve etkili bir savunma için hazır durumda olan bir Alman ordusuna sahip olmamız, her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

Yeterli sayıda ve tam olarak göreve hazır personelin Alman ordusunun savunma kabiliyetinin anahtarı olduğunu aktaran Högl, buna rağmen halen "2031'de 203 bin asker" hedefinden uzak kalındığını belirtti.

Alman ordusunun 2024 sonu itibarıyla 181 bin 174 askere sahip olduğunu kaydeden Högl, bu sayının 2023'e göre 340 azaldığını söyledi.

Eva Högl, ordudaki ortalama yaşın da 34 olduğunu ifade ederek "Alman ordusu küçülüyor ve yaşlanıyor. Bu gelişme acilen durdurulmalı ve tersine çevrilmelidir." diye konuştu.

Personel kazanmaya ilişkin iyi ve doğru adımlar atıldığını vurgulayan Högl, 2023'e göre orduya alınanların oranının yüzde 8, orduda kalma taahhüdünde bulunanların oranının da yüzde 25 arttığını ancak bu sevindirici artışın sadece Alman ordusundaki personel sayısının hemen hemen aynı seviyede kalmasına katkı sağladığını kaydetti.

Ordudaki sorun ne?

Högl, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Haziran 2024'te tanıttığı ve gelecekte asker sayısının artırılmasını öngören planına destek verdi ve bunun hızla uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu.

2011'de askıya alınan zorunlu askerliğin aynı şekliyle yeniden uygulamaya geçirilemeyeceğini vurgulayan Högl, bunun için yeterli eğitim yerleri ve eğitmenlerin olmadığını aktardı.

Alman ordusundaki altyapı ve teçhizat sorunlarına dikkati çeken Eva Högl, "Alman ordusunda hala her şeyden çok az var ancak ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı.

Högl, kışlalar ve orduya ait diğer yerlerin hala elverişsiz durumda olduğuna belirterek çalışır durumda olan teçhizat ve yedek parça eksikliğinin de bulunduğunu, bunun kısmen Ukrayna'ya yapılan destekten de kaynaklandığını anlattı.

"Alman ordusunun çok fazla paraya ihtiyacı var ve bu konu da şimdi yoğun tartışılıyor." diyen Högl, bu paranın ordunun geleceğine, teknolojiye, insansız hava araçlarına, uydulara, hava savunmaya, dijitalleşmeye ve yapay zekaya yatırılmasını istedi.

Alman ordusundaki aşırı sağcı olayların arttığını belirten Högl, 2024'te 275 aşırı sağcı olayın tespit edildiğini, bu sayının 2023'te 204 olduğunu söyledi.

Eva Högl, Alman ordusunda aşırıcılıkla mücadelenin uzun süreli bir görev olduğunu kaydetti.

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