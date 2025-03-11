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Dünya
AA 11.03.2025 15:57

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir otomobili, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

BEYRUT (AA) - İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde bir otomobili, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun güneyde yer alan Sayda kentine bağlı Deyr ez-Zahrani yolunda seyir halindeki bir araca İHA'yla saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırısında bir vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan resmi makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 86 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi yaralandı.

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İsrail Lübnan İnsansız Hava Aracı (İHA)
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