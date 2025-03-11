BM: Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda çocuklar yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bangladeş Temsilcisi Rana Flowers, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yetersiz beslenmenin Cox Bazar'da Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplardaki çocukları daha kötü etkilediğini vurgulayan Flowers, "Dünyanın en büyük mülteci kampındaki çocuklar, 2017'deki kitlesel yerinden edilmeden bu yana en kötü yetersiz beslenme seviyelerini yaşıyor. Şubatta, şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi için kabul edilenler, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27'den fazla arttı. Bu yıl sadece bir ayda, her gün 5 yaş altı 38'den fazla çocuk acil bakım için kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Flowers, 2024 muson mevsiminin normalden bir ay uzun sürdüğünün altını çizerek, bu durumun halihazırdaki sağlıksız koşulları kötüleştirdiğini ve çocuklarda salgınlara neden olduğunu bildirdi.

İnsani yardım kuruluşlarının küresel fon krizi içerisinde olduğunu aktaran Flowers, "Bu durum, insani yardım kuruluşlarını yaşamın en temel unsurlarına erişimi korumak için acil önlemlere başvurmaya zorluyor. İnsani yardımda daha fazla kesinti yapılması, aileleri aşırı umutsuzluğa sürükleme, aşırı kalabalık kamplarda gerginliği ve istikrarsızlığı artırma riski taşıyor." dedi.

Flowers, Cox Bazar'daki kamplarda 500 bini aşkın çocuğun yaşadığına, bunların yüzde 15'ten fazlasının artık yetersiz beslendiğine dikkati çekerek, bunun acil durum eşiği olduğunu vurguladı.

Cox Bazar'daki kamplarda 1 milyondan fazla kişi yaşıyor

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2017'de başlayan şiddet olayları neticesinde Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Aynı yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mülteci kamplarına yaptığı ziyaretle dünya kamuoyunun dikkati bu olaya çekilmişti.

Göç sonrası Cox Bazar kenti sınırları içerisine kurulan 22 mülteci kampında hala 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman hayatlarına devam etmeye çalışıyor.