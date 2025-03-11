Ukrayna: Bugünkü İHA saldırısı, Putin'e havada ateşkesle ilgilenmesi için mesaj

Kovalenko sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldiğini hatırlattı.

Diğer yandan bu gece Rusya'nın başkenti Moskova ve civarına en yoğun İHA saldırılarının yapıldığını belirten Kovalenko, bunun hava sahasında ateşkes sağlanmasıyla ilgilenmesi yönünde Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir "mesaj" olduğunu söyledi.

Kovalenko, "Bu, Putin'e havada ateşkesle de ilgilenmesi gerektiğine dair ek bir sinyal. Sadece rafineriler (petrol rafinerilerine yönelik) değil, insansız hava araçları Moskova üzerinde sürekli olarak toplu halde uçabilir. " ifadelerini kullandı.

Moskova'ya yapılan İHA saldırısı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'larla Moskova ve civarında bugüne kadarki en yoğun saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk toplam 18 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 337 İHA'nın gece 10 Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı konusunda bilgilendirildiğini kaydetmişti.