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Dünya
AA 11.03.2025 13:28

Almanya'da grev sonrası havalimanlarında uçuşlar yeniden başladı

Almanya'da hava trafiği 13 havalimanında yapılan 24 saatlik uyarı grevinin ardından bu sabah yeniden başladı.

Almanya'da grev sonrası havalimanlarında uçuşlar yeniden başladı

Ülkenin en büyük havalimanlarından Frankfurt Havalimanı, uçuş operasyonlarının sabah 5'ten itibaren normal şekilde devam ettiğini duyururken, Berlin Havalimanı'nda uçuşlar sabah 05.30'da başladı.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı kamu çalışanları ile yer hizmetleri personelinin 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmişti.

Tüm gün iş bırakma eylemi ülkenin en işlek havalimanları Frankfurt ve Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında gerçekleşmişti.

Ülkede 11 havalimanındaki grevinin yanında Ver.di'nin çağrısı üzerine Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personeli de ücret anlaşmazlığından dolayı 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) tahminlerine göre, ülke çapında 3 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi ve yaklaşık 560 bin yolcu bu iptallerden etkilendi.

Sendika ücretlere yüzde 8 zam istiyor

Ver.di, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8 artış, ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin talep ediyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor. Sendikanın taleplerinin yerel yönetimler için yıllık yaklaşık 15 milyar avro ek maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Kamu sektörü için bir sonraki müzakere turunun ise 14 Mart'ta Potsdam'da yapılması planlanıyor.

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