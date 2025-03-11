ABD'de Demokrat Kongre üyeleri hükümetin kapanmaması için bütçe tasarısı sundu

Demokrat Senatör Patty Murray ve Temsilciler Meclisi üyesi Rosa DeLauro, ABD Senatosunun resmi internet sitesinde ortak açıklama yaptı.

Açıklamada Murray ve DeLauro, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle 14 Mart'ta faaliyetlerine ara vermesini önlemek için Senatoya ve Temsilciler Meclisine geçici bütçe tasarısı sunduklarını duyurdu.

Murray ve DeLauro, kapanmayı önlemek için kısa vadeli bütçe tasarısını Kongreden geçirmeyi ve iki partinin birlikte çalışmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Geçici bütçe tasarısının, federal hükümete 11 Nisan'a kadar finansman sağlaması öngörülüyor.

Federal hükümetin "kapanması" ne demek?

ABD kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.