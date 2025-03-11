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Dünya
AA 11.03.2025 12:50

Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için "yeni Tesla" alacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, "harika iş çıkardığını" savunduğu kıdemli danışmanı Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla yeni Tesla satın alacağını bildirdi.

Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek için "yeni Tesla" alacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde Musk'ın "Tesla" bayilerinin önünde protesto edilmesine ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Musk'ın ABD için "çok çaba sarf ettiğini ve harika bir iş çıkardığını" savunan Trump, "Radikal solcu deliler, sıkça yaptıkları gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri Tesla'yı ve Elon'un 'bebeğini' yasa dışı şekilde boykot etmeye çalışıyor." yorumunu yaptı.

Trump, kendisinin de seçim döneminde aynısına maruz kaldığını öne sürerek, "Her halükarda Elon Musk'a desteğimi ve güvenimi göstermek için sabah yeni bir Tesla alacağım." ifadesini kullandı.

Musk da Trump'ın açıklamalarına X üzerinden teşekkür etti.

ABD'de 2 ve 8 Mart'ta ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın üst yöneticisi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

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