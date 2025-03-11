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Dünya
AA 11.03.2025 20:49

Lübnan: İsrail saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 Lübnanlı esiri teslim etti

Lübnan, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 kişiyi teslim ettiğini, bir kişinin ise yarın serbest kalacağını duyurdu.

Lübnan: İsrail saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 Lübnanlı esiri teslim etti
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ateşkes Denetleme Komitesinin yürüttüğü müzakerelerin sonuç verdiği aktarıldı.

Söz konusu müzakereler neticesinde İsrail'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılar sırasında alıkoyduğu 4 kişiyi teslim ettiği, bir kişinin ise yarın serbest kalacağı duyuruldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'la bugünkü görüşmesinde İsrail ordusunun Lübnan'la ateşkes anlaşmasına uymasını ve varlığını sürdürdüğü noktalardan geri çekilmesini talep etmiş, İsrail'in ayrıca alıkoyduğu Lübnanlı esirleri serbest bırakmasını istemişti.

İsrail'in Hizbullah ile devam eden çatışmalar sırasında alıkoyduğu 5 Lübnanlı esiri serbest bırakacağı bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD ile koordinasyon içinde ve Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanına bir jest olarak İsrail, 5 Lübnanlı tutukluyu serbest bırakmayı kabul etti." ifadesine yer verilmişti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesi ise gün içerisinde yayımladığı haberinde, "İsrail'in, alıkoyduğu 11 Lübnanlı sivilden 6'sını serbest bırakabileceğini" yazmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 85 kişi hayatını kaybederken 285 kişi de yaralandı.

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