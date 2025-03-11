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Dünya
AA 11.03.2025 22:23

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda Filistinli bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin güneydoğusuna ateş açtı.

Açılan ateşte ağır yaralanan Filistinli bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Tel Aviv ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

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