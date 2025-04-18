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Dünya
AA 18.04.2025 06:12

Uçak kaçırmaya çalışan kişi silahla vurularak öldürüldü

Karayip ülkesi Belize'de bıçakla küçük bir uçağı kaçırmaya çalışan ABD vatandaşının, uçaktaki bir yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Uçak kaçırmaya çalışan kişi silahla vurularak öldürüldü

CBS News'ün haberine göre Belize Emniyet Müdürü Chester Williams, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Williams, ABD vatandaşı Akinyela Taylor'ın, Tropic Air şirketine ait bir uçağı bıçakla kaçırma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Taylor'ın, uçak havadayken bıçak çekerek, iç hat seferi yapan aracın ülke dışına yönlendirilmesini talep ettiğini aktaran Williams, uçakta 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Williams, 3 yolcuyu bıçakla yaralayan Taylor'ın daha sonra silah taşıma ruhsatı olan bir yolcu tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Belize Havalimanından yetkililer, uçağın rastgele yönlerde uçtuktan sonra güvenli bir şekilde indiğini ve yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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