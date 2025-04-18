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Dünya
AA 18.04.2025 06:11

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişi öldü.

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların olduğu 11 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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