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Dünya
AA 18.04.2025 04:38

ABD Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

ABD Ticaret Temsilciliği, Çin merkezli gemi sahipleri ve Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden net tonaj ya da konteyner sayısına göre ücret alınmasına yönelik planını açıkladı.

ABD Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamada, Amerikan gemi inşasını eski haline getirmek ve Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine hakim olmak için yaptığı makul olmayan eylem, politika ve uygulamaları ele almak için adımlar atıldığı belirtildi.

Bunun, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda kamuoyundan da görüş alındığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni önlemlerin iki aşamada hayata geçirileceği ve ilk 180 gün boyunca herhangi bir ücret uygulanmayacağı kaydedildi.

Trump tarifeler konusunda Çinli yetkililerle görüştüklerini söyledi
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Bu sürenin sonunda Çin merkezli gemi sahipleri ve işletmecilerine ABD seferi başına net tonaja göre ve Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden de net tonaj veya konteyner bazında ücretler alınacağı bildirilen açıklamada, bunların kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, 3 yıl içinde gerçekleşecek ikinci aşama kapsamında da ABD yapımı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerini teşvik etmek için, LNG'nin yabancı gemilerle taşınmasına sınırlı kısıtlamalar getirileceği, bu kısıtlamaların 22 yıl boyunca kademeli olarak artacağı belirtildi.

ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele alacak

Liman ekipmanlarına yönelik yeni gümrük tarifelerinin de gündemde olduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda kamuoyundan görüş talep edildi.

Açıklamada değerlendirmelerinde yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, gemiler ve deniz taşımacılığının Amerika'nın ekonomik güvenliği ve ticaretin serbest akışı için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trump yönetiminin atacağı adımlar Çin'in hakimiyetini tersine çevirmeye başlayacak, ABD tedarik zincirine yönelik tehditleri ele alacak ve ABD yapımı gemiler için bir talep sinyali gönderecek." ifadelerini kullandı.

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