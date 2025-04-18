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Dünya
AA 18.04.2025 00:48

Katil İsrail anne karnındaki 4 aylık bebeği öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hamile bir kadının 4 aylık bebeği anne karnında öldü.

Katil İsrail anne karnındaki 4 aylık bebeği öldürdü
[Fotograf: AA]

Soykırınmcı İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara saldırdı.

Saldırıda 4 aylık hamile olan Amani Ebu er-Ras'ın yaralandığı, karnındaki bebek doğrudan kalbinden vuruldu ve öldü.

Soykırımcı İsrail yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı
Soykırımcı İsrail yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı

Durumunun kritik olan yaralı kadının eşiMahmud Ebu er-Ras ve bir çocuğu daha saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun zorla yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda Ebu er-Ras ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti.

İşgalci İsrail Filistinlilerin çadırlarına saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 8'i çocuk 13 kişi yaşamını yİtirdi.

Yaşamını yitirenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere kentteki Nasır Hastanesi morgundan alındı.
 

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