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Dünya
AA 18.04.2025 00:25

BM: Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'ndaki çatışmalardan dolayı 332 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı Zamzam Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalardan dolayı 13 Nisan'dan bu yana 332 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM: Sudan'daki Zamzam Mülteci Kampı'ndaki çatışmalardan dolayı 332 binden fazla kişi yerinden edildi

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, 13 Nisan'dan bu yana Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı Zamzam kampında yaşanan büyük çaplı göçü gözlemlediği aktarıldı.

Açıklamada, kamptan 66 bin 405 aileye tekabül eden 332 bin 25 kişinin, Kuzey ve Orta Darfur eyaletlerindeki bölgelere ulaştığı kaydedildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 12 Nisan'da, yaklaşık 1 yıldır kuşatma altında tuttuğu Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

HDK, 13 Nisan'da, şehirdeki Zamzam Mülteci Kampı'nın kontrolünü sağladığını açıklamıştı.

BM'ye göre, HDK'nin şehre yönelik saldırıları sonucu 400 sivil hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi yerinden edilmişti.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

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