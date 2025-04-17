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Dünya
AA 17.04.2025 23:30

Hamas: İsrail savaşı sonlandırırsa İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazırız

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den çekilmesi ve yeniden imar karşılığında ellerindeki tüm esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hamas: İsrail savaşı sonlandırırsa İsrailli esirleri serbest bırakmaya hazırız

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan "kısmi" ateşkes tekliflerine cevap verdi.

İsrail’in önerdiği ateşkes teklifi sona erdiğinde Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı bu tür kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini dile getiren Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız." dedi.

Hayye, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in, savaş ve esirler dosyasının birlikte sona ermesi yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Hamas'ın tutumuyla örtüştüğünü dile getirdi.

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