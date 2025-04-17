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Dünya
AA 17.04.2025 21:59

ABD, Fransa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fransa'ya, savunmaya harcamalarını artırması çağrısı yaptı.

ABD, Fransa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Hegseth, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Pentagon binasında yapılan görüşmede Hegseth, savunma harcamalarını artırmaları için Lecornu'ya çağrıda bulundu.

Hegseth ayrıca, Fransa'yı "diğer NATO müttefikleriyle birlikte Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye" davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını istiyor. NATO'nun, "yüzde 2 hedefi" halihazırda 23 üye tarafından yerine getirilse de birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

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